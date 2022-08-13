WSJ: YouTube раздумывает о создании магазина с подписками на стриминг-сервисы

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YouTube планирует запустить магазин с подписками на разные стриминговые сервисы. В компании новый сервис называют «магазином каналов», сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным газеты, YouTube ведет переговоры с крупными правообладателями. Работа над возможным маркетплейсом длится уже как минимум полтора года. YouTube хочет собрать стриминговые сервисы в одном месте, а выбирать подписки можно будет через его платформу.

Издание отметило, что продажа подписок различных сервисов на одной площадке сильно упростит процесс подписки для зрителей. YouTube сможет получать процент от продажи — с каждым партнером он будет разным. При этом стриминги в случае партнерства будут получать меньше выручки, а также получат меньший контроль за данными пользователей.

Похожие площадки развивают и другие компании — в том числе Amazon, Apple и Walmart. Netflix и другие стриминговые сервисы также договорились о сотрудничестве с сервисом от Verizon.

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