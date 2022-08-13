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«Коммерсант»: число обращений россиян на выдачу шенгенских виз выросло на 40%
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За последние две недели количество заявителей на шенгенские визы среди россиян выросло на 40%. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на начальника корпоративного отдела «Визахода» Марину Широкову.

Опрошенные изданием эксперты говорят, что ажиотажный спрос на оформление «шенгена» вырос из‑за негативного информационного фона. Туристы стремя оформить документы заранее на случай проблем с этим в будущем.

«Особенно это чувствовалось в конце недели, на фоне заявлений эстонских властей», — отмечает Широкова.

По ее словам, каждый второй клиент хочет оформить визу впрок, в основном — для поездок с детьми в Европу на осенние каникулы.

Другой собеседник «Коммерсанта» на туристическом рынке говорит, что больше всего россияне опасаются, что процедура оформления шенгенской визы станет похожа на получение визы США.

«То есть формально это будет возможно, но фактически осуществимо только через поездку в третью страну», — сказал он.

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