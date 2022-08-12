Милли Бобби Браун снимется с Мишель Йео в фильме братьев Руссо «Электрическое государство»

Английская актриса Милли Бобби Браун, известная по сериалу «Очень странные дела» и фильму «Энола Холмс», снимется в картине братьев Руссо «Электрическое государство». Об этом сообщил NME.

В ленте также снимутся Брайан Кокс («Идентификация Борна»), Крис Пратт («Мир Юрского периода»), Стэнли Туччи («Дьявол носит Prada»), Дженни Слейт («Парки и зоны отдыха») и Мишель Йео («Все везде и сразу»).

Съемки фильма должны начаться позже в этом году. В создании «Электрического государства», помимо Джо и Энтони Руссо, примут участие Кристофер Маркус и Стивен Макфили — ранее они работали над картинами о Мстителях.

Лента будет поставлена по графическому роману Саймона Столенхага. Она расскажет об альтернативном будущем, в котором девочка-подросток понимает, что странный робот, приходящий к ней, послан ее пропавшим братом.

По сюжету героиня (ее как раз сыграет Браун) отправится на поиски брата в воображаемом мире, где люди смешиваются с роботами. Девочке предстоит раскрыть грандиозный заговор.