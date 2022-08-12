На юге Калифорнии 10 августа можно было наблюдать редкое природное явление — фаернадо. Оно представляет собой вихрь наподобие торнадо, состоящий из огня, дыма и пепла, сообщил Reuters.

Огненное торнадо образовалось на фоне жары, лесных пожаров и сильных ветров. «Огненный дьявол» (так также называют фаернадо) не затронул строения. Тем не менее, на борьбу с огнем были брошены силы сотен пожарных.

Пожарная служба округа Лос-Анджелес боролась с огнем одновременно на земле и в воздухе. К тушению пожаров привлекли вертолеты. Специалистам удалось добиться прогресса.

Часть трассы 138, находящейся к северо-западу от Лос-Анджелеса, была перекрыта из‑за распространившегося огня.