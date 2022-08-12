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Самая юная жертва Вайнштейна раскрыла подробности изнасилования и манипуляций со стороны киномагната
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Бывшая модель польского происхождения Кайя Сокола, самая юная из обвинительниц Харви Вайнштейна, рассказала в интервью Rolling Stone подробности отношений с опальным киномагнатом.

С Вайнштейном она познакомилась в сентябре 2002 года — всего через месяц после того, как приехала в Нью-Йорк из родной Польши. На тот момент девушке было 16 лет, она работала моделью, снималась для журналов Elle и Marie Claire и мечтала об актерской карьере.

Встреча произошла на светском мероприятии, список гостей для которого составляло NEXT Model Management — одно из крупнейших модельных агентств. Присутствующие называли Вайнштейна, находившегося в свои 50 лет на пике влияния, «королем Голливуда», который «может сделать все, что угодно».

«Он сказал: „Если ты хочешь стать актрисой, то я вижу в тебе потенциал. Мы можем встретиться за обедом и обсудить это“. Конечно, я слышала, что лучше не ходить на ужины, поскольку там могут подсыпать в напитки всевозможные наркотики, но обед казался безопасным», — вспоминает Сокола.

Девушка оставила свой телефон Вайнштейну, который позвонил ей через три дня и предупредил, что водитель заберет ее к обеду. Сидя рядом в машине, киномагнат спросил Соколу, сколько ей лет. Она ответила правду: 16.

Водитель высадил пару у квартиры Вайнштейна в Сохо. Когда дверь лифта открылась прямо в апартаменты продюсера, девушка поняла, что они одни. По ее словам, через несколько минут Вайнштейн изнасиловал ее, а затем кончил на пол. В ужасе она пыталась сбежать, но киномагнат преградил ей путь и схватил за руки.

Вайнштейн убеждал молодую модель, что случившееся в порядке вещей. И подобным образом он помог карьере многих, включая Гвинет Пэлтроу и Пенелопу Крус. Прощаясь, «король Голливуда» дал Соколе совет — поработать над ее упрямством.

Затем в течение многих лет Вайнштейн давал обещания устроить карьеру девушки, делая достаточно, чтобы «удерживать ее на крючке». Магнат выбил ей съемки в реалити-шоу «Проект Подиум» и познакомил с Мэрилин Готье, основательницей агентства Marilyn Agency в Париже и Нью-Йорке.

Во время встречи Соколы с Готье и двумя агентами Вайнштейн вмешался по громкой связи: «Эта девушка — мой друг, и у меня большие планы не нее в плане фильмов, поэтому вы должны сделать для нее все возможное».

Осенью 2005 года киномагнат пообещал модели роль в крупном фильме с известной актрисой. Это была картина «Дневники няни», снятая весной 2006 года, со Скарлетт Йоханссон в главной роли. Вайнштейн убеждал, что у Соколы «обязательно будет свой момент», но, по сути, она была просто статистом.

Все эти годы Соколе было трудно справляться с чувством с вины и стыда, связанным с изнасилованием в нью-йоркской квартире. У нее развилась тревожность, депрессия и анорексия. Она бросила модельный бизнес в 23 года.

По словам девушки, у нее были отличные возможности для дальнейшей карьеры, но она начала саботировать каждый свой успех, считая, что недостойна этого. Сокола разучилась поддерживать дружбу и здоровые романтические отношения. Ее подруга говорит, что Сокола вернулась другим человеком: «Больше похожа на интроверта, а может просто была в другом мире, никогда ничего не говорила».

В течение следующих десяти лет девушка держала втайне особенности ее отношений с Вайнштейном. Она закончила в Польше Университет социальных и гуманитарных наук со степенью магистра психологии. Затем она начала практику в качестве клинического психолога и психотерапевта, специализируясь на лечении расстройств пищевого поведения и зависимостей.

В 2017 году Сокола узнала о статье, в которой Вайнштейна обвиняет в сексуальных домогательствах и запугивании Гвинет Пэлтроу. «Когда я увидела имя Гвинет Пэлтроу, боже, это как будто огромный камень упал с моей груди. Я не была глупой, наивной маленькой девочкой, раз подобное случилось даже с большой актрисой. Тогда я и решила обратиться к юристам», — вспоминает она.

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Харви ВайнштейнГвинет ПэлтроуПенелопа КрусСкарлетт Йоханссон
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