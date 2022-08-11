В Голландии химиотерапия вернула цвет седым волосам мужчины

В Голландии у мужчины после химиотерапии поседевшие волосы приобрели вновь цвет. О необычном случае в медицинской практике сообщили в издании The New England Journal of Medicine.

51-летний голландец проходил лечение от хронического миелоидного лейкоза в Больнице имени Альберта Швейцера в Додрехте. Через полтора года после начала терапии пациент стал замечать, что его волосы изменили цвет.

В начале лечения мужчина был полностью седым на протяжении по меньшей мере года. Однако после приема нилотиниба его волосы стали возвращаться к прежнему кашматовому цвету.

Во время терапии мужчина не начинал и не прекращал прием других препаратов и не прибегал к окраске волос, из чего врачи сделали вывод, что репигментацию седых волос вызвало действительно лечение рака.

Медики заключили, что у голландца произошла «медикаментозная репигментация волос, вызванная применением ингибитора тирозинкиназы». Это явление не типично для пациентов, принимающих подобные препараты.

Среди побочных эффектов нилотиниба числятся облысение и гиперпигментация кожи. Однако пациенту в Додрехте повезло: лечение не только улучшило состояние его здоровья, но и положительно сказалось на внешнем виде.