Реклама
Новости
В Голландии химиотерапия вернула цвет седым волосам мужчины
01:11
Изабель Аджани сыграет с Адель Экзаркопулос в фильме в духе «Миссия невыполнима»
00:43
Россияне стали в полтора раза чаще оформлять загранпаспорта в 2022 году
00:18
Леонардо Ди Каприо мог сыграть Джеймса Дина. Но был слишком юн — и фильм отменили
вчера в 23:40
wikimedia.org
Джордж Мартин признался, что не участвовал в создании последних сезонов «Игры престолов»
вчера в 22:55
«ВКонтакте» заблокировала группу «ОВД-Инфо»*
вчера в 22:47
Кинофраншиза о Фантомасе вернется на экраны. Во Франции выпустят новый фильм и сериал
вчера в 21:50
«Реинкарнация», «Агнец» и «Маленькое красное платье»: программа первых показов киноклуба Сult & Pulp
вчера в 21:32
В парке развлечений Legoland в Германии пострадали более 30 человек из‑за аварии на аттракционе
вчера в 21:17
На сентябрьских выборах в Москве впервые применят сканер паспорта
вчера в 20:30
Котлярова проверят на экстремизм, «Регуляторов» Кинга экранизируют и другие новости дня
вчера в 20:29
Дайджест
Прямое авиасообщение между Россией и Тунисом восстановят с 17 августа
вчера в 20:01
Bloomberg: Apple инвестирует в подкасты, чтобы экранизировать их для стриминговой платформы
вчера в 19:38
Экс-депутата Заксобрания Петербурга приговорили к 9 годам колонии и штрафу в 35 млн рублей за взятку
вчера в 18:35
Розалия выпустила клип на песню «Despechá»
вчера в 18:30
«Тинькофф» обязали вернуть клиенту 1,3 млн рублей, заработанные на ошибке банка
вчера в 17:48
Adult Swim/YouTube
Вышел официальный трейлер шестого сезона «Рика и Морти»
вчера в 17:34
Убытки Coca-Cola от ухода из России составили 190 млн евро
вчера в 17:20
Марину Овсянникову отправили под домашний арест по делу о фейках про армию
вчера в 17:14
Эмма Маки в первом трейлере байопика «Эмили»
вчера в 17:00
В Голландии химиотерапия вернула цвет седым волосам мужчины
Сегодня в 22:11

В Голландии у мужчины после химиотерапии поседевшие волосы приобрели вновь цвет. О необычном случае в медицинской практике сообщили в издании The New England Journal of Medicine.

51-летний голландец проходил лечение от хронического миелоидного лейкоза в Больнице имени Альберта Швейцера в Додрехте. Через полтора года после начала терапии пациент стал замечать, что его волосы изменили цвет.

В начале лечения мужчина был полностью седым на протяжении по меньшей мере года. Однако после приема нилотиниба его волосы стали возвращаться к прежнему кашматовому цвету.

Во время терапии мужчина не начинал и не прекращал прием других препаратов и не прибегал к окраске волос, из чего врачи сделали вывод, что репигментацию седых волос вызвало действительно лечение рака.

Медики заключили, что у голландца произошла «медикаментозная репигментация волос, вызванная применением ингибитора тирозинкиназы». Это явление не типично для пациентов, принимающих подобные препараты.

Среди побочных эффектов нилотиниба числятся облысение и гиперпигментация кожи. Однако пациенту в Додрехте повезло: лечение не только улучшило состояние его здоровья, но и положительно сказалось на внешнем виде.

расскажите друзьям
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
СпецпроектыРекламодателямРедакцияТегиАвторыРубрикиАрхивПриложение «Афиши»
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Afisha.ruАфиша ДетиПутеводители «Афиши»Афиша-СериалыEda.ruПикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение