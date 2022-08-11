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Изабель Аджани сыграет с Адель Экзаркопулос в фильме в духе «Миссия невыполнима»
Сегодня в 21:43

Французская актриса Изабель Аджани, известная по фильмам «Сестры Бронте», «Камилла Клодель» и «Последний урок», сыграет со звездой «Жизни Адель» Адель Экзаркопулос в комедийном боевике. Об этом сообщил Nice-Matin.

По словам Аджани, картина будет выполнена в духе популярной кинофраншизы «Миссия невыполнима». Режиссером ленты выступит Мелани Лоран, снявшая драму «Я дышу», триллер «Галвестон» и готовящуюся к премьере ленту «Соловей».

Проект с участием Аджани и Экзаркопулос расскажет о банде женщин-воровок. Фильм будет вдохновлен французским графическим романом «Великая одалиска», созданным Бастьеном Вивесом, Жеромом Мюло и Флораном Руппертом.

«Это будет женский ансамблевый фильм, действие которого развернется между Парижем и Корсикой с Мелани перед камерой и Адель Экзаркопулос. Мы ждем ответа от четвертой актрисы», — рассказала Аджани.

Актриса утверждает, что лента должна получиться крайне необычной для французского кинорынка. Продюсированием картины займется студия Gaumount. Когда фильм выйдет на экраны и как он будет называться, пока остается неизвестным.

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Адель ЭкзаркопулосКамилла КлодельМелани Лоран
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