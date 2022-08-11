Прямое авиасообщение между Россией и Тунисом восстановят с 17 августа

С 17 августа прямое авиасообщение между Россией и Тунисом будет восстановлено. Авиакомпания Nouvelair начнет выполнять рейсы в Москву и Петербург, сообщил РБК.

17 августа отправится первый рейс из курортного города Монастир до Петербурга. А 19 августа оттуда же полетит самолет до Москвы. Он приземлится в столичном аэропорту Внуково.

Тунисский перевозчик намерен осуществлять два рейса между Монастиром и Москвой в неделю, они запланированы на среды и субботы. В Петербург до конца августа прилетят только два самолета, однако с сентября авиакомпания также будет выполнять два рейса в неделю.

«Консолидатором рейсов в России выступает тунисский турбизнес: в Москве это туроператор „Гранд Экспресс“, в Санкт-Петербурге — „Экспресс Тур“. По их информации, время перелета в Монастир из Москвы и Санкт-Петербурга составит четыре часа. В стоимость авиабилета входит багаж весом до 20 кг, ручная кладь до 8 кг, а также горячее питание и напитки», — рассказали в Ассоциации туроператоров РФ.

В АТОР отметили, что рейсы в Тунис будут чартерными. Тем не менее в Ассоциации их назвали «первой ласточкой», дающей надежду на возобновление регулярных авиаперелетов на курорты Туниса весной 2023 года.

расскажите друзьям