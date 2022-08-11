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Эмма Маки в первом трейлере байопика «Эмили»
Сегодня в 14:00

Warner Bros. опубликовала дебютный трейлер биографического фильма «Эмили». Премьера картины состоится 14 октября.

Фильм рассказывает о юности одной из трех сестер-писательниц Эмили Бронте и создании ее дебютного провокационного романа «Грозовой перевал».

Роль Бронте исполнила Эмма Маки, известная по сериалу «Половое воспитание». Помимо нее в «Эмили» сыграли Оливер Джексон-Коэн («Призраки дома на холме») и Фионн Уайтхед («Дюнкерк»).

За съемки фильма и сценарий отвечала актриса Фрэнсис О’Коннор («Искусственный разум») — это ее дебют в качестве режиссера.

«„Эмили“ — это, по сути, любовное письмо к современным женщинам, особенно молодым, призыв бросить вызов самим себе, чтобы соединиться со своим подлинным голосом и потенциалом», — подчеркивает О’Коннор.

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