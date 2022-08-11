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Бестселлер Стивена Кинга «Регуляторы» получит экранизацию
Сегодня в 12:47

Компания Bohemia Group приобрела права на экранизацию бестселлера Стивена Кинга «Регуляторы». Об этом сообщает Deadline.

Адаптацией романа для большого экрана займется сценарист Джордж Коуэн.

Сюжет «Регуляторов» рассказывает о мирной пригородной жизни в Огайо, которая разрушается, когда в город приезжают фургоны и расстреливают всех, кто был на улице. Оказывается, все дело в восьмилетнем мальчике, страдающем аутизмом, в тело которого подселился древнейший демон Тэк, питающийся жизненной энергией людей.

Теперь с помощью мальчика монстр начинает терроризировать небольшой городок, превращая жизнь местных жителей в кошмар.

«Я в восторге от того, что захватывающая история „Регуляторов“ выйдет на экраны. Это будет круто», — сказал Кинг.

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