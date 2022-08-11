Бестселлер Стивена Кинга «Регуляторы» получит экранизацию

Компания Bohemia Group приобрела права на экранизацию бестселлера Стивена Кинга «Регуляторы». Об этом сообщает Deadline.

Адаптацией романа для большого экрана займется сценарист Джордж Коуэн.

Сюжет «Регуляторов» рассказывает о мирной пригородной жизни в Огайо, которая разрушается, когда в город приезжают фургоны и расстреливают всех, кто был на улице. Оказывается, все дело в восьмилетнем мальчике, страдающем аутизмом, в тело которого подселился древнейший демон Тэк, питающийся жизненной энергией людей.

Теперь с помощью мальчика монстр начинает терроризировать небольшой городок, превращая жизнь местных жителей в кошмар.

«Я в восторге от того, что захватывающая история „Регуляторов“ выйдет на экраны. Это будет круто», — сказал Кинг.