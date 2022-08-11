Эстония перестанет впускать россиян с шенгенскими визами, выданными республикой

Эстония через неделю закроет границы для россиян с шенгенскими визами, выданными республикой. Об этом пишет РБК со ссылкой на министра иностранных дел страны Урмаса Рейнсалу.

«Визы останутся в силе, но к обладателям виз при въезде в Эстонию будут применены санкции, то есть им не будет разрешен въезд в Эстонию», — пояснил он.

Россияне с шенгеном других стран на территорию Эстонии пока смогут заезжать. Вопрос о запрете въезда для них будет рассмотрен на следующей неделе.

Санкция также не коснется: сотрудников диппредставительств в Эстонии и членов их семей, близких родственников эстонцев, обладателей ВНЖ в республике и людей, занимающихся грузовыми и пассажирскими перевозками.

После начала российской военной операции на Украине выдачу туристических виз для россиян приостановили Нидерланды, Бельгия, Дания, Чехия, Словакия, Литва, Латвия и Эстония. Последние две страны выступали за полный запрет на въезд в Евросоюз для российских граждан.

10 августа представитель Германии Штеффен Хебештрайт сказал, что ЕС начал обсуждение инициативы ряда стран Союза о запрете выдачи шенгенских виз россиянам. При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц отметил, что с трудом может себе представить такой запрет, поскольку ответственность за начало военных действий несут не простые россияне, а руководство страны.

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