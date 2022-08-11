Умерла заслуженная художница России Наталья Нестерова

В возрасте 78 лет умерла заслуженная художница России, лауреат Государственной премии и академик РАХ Наталья Нестерова. Об этом сообщает ТАСС.

В академии рассказали, что художница скончалась в зарубежной клинике, где проходила лечение от продолжительной болезни.

Наталья родилась 23 апреля 1944 года в Москве в семье архитекторов. В 68-м она окончила Московский государственный художественный институт им. В.И.Сурикова, а через год стала членом Союза художников СССР.

В 70-х она получила известность благодаря композициям, которые переиначивали канон соцреалистической фигурно-сюжетной картины. Среди ее основных работ — «Чита. Аэропорт» (1985), «Лестница» (1982), «Манекены» (1985), «Осень в парке» (1985), «Иоанн Креститель» (1993), «Виноград» (1994), «Посмотри» (1995) и другие.

В 1998 году Нестерова была удостоена Государственной премии за циклы живописных произведений «На берегу моря» (1995), «Евангельские сюжеты» (1998), «Картины из карт» (1996) и «Застолье» (1997). В 1994-м она стала заслуженным художником России.

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