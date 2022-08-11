Реклама
Новости
Четвертая часть «Джона Уика» станет самой длинной во франшизе
09:55
Disney обогнал Netflix по числу подписчиков
09:44
Тимоте Шаламе показал тизер фильма «Целиком и полностью» Луки Гуаданьино
08:45
Алек Болдуин и Ольга Куриленко снимутся в шпионском боевике «Начальник департамента»
03:46
Из соцсетей Mumford&Sons
Солист Mumford & Sons рассказал о пережитом в детстве сексуальном насилии
03:18
В Братеевском каскадном парке пройдет международный фестиваль фейерверков «Ростех»
01:39
Против «скопинского маньяка» Виктора Мохова завели дело о сокрытии убийства
00:32
Вышел первый трейлер мультфильма «Mortal Kombat Legends: Snow Blind»
вчера в 23:35
Дуров обвинил Apple в задержке «революционного обновления» Telegram
вчера в 22:58
DEADLINE/Twitter
Посмотрите на Джонни Деппа в образе короля Людовика XV. Это его первая большая роль за три года
вчера в 22:39
Screen Rant: Эзра Миллер тайно принял участие в досъемках фильма «Флэш»
вчера в 22:13
Журналистку и автора блога «Адские бабки» арестовали по делу о вымогательстве у банка
вчера в 21:57
Вышел трейлер фильма Лены Данэм «Кэтрин по прозвищу Птичка»
вчера в 21:03
РБК пришлось удалить статью с данными «Диссернета» о диссертации Нарышкина
вчера в 20:54
Дело о фейках против Овсянниковой, убийство порноактрисы в Петербурге и другие новости дня
вчера в 20:26
Дайджест
Американская Domino’s Pizza закрывает бизнес в Италии, не выдержав конкуренции с местными сетями
вчера в 20:22
Apple TV+ выпустит документальный фильм об актере Стиве Мартине
вчера в 20:12
В сети появился трейлер документального сериала «Дом Хаммеров»
вчера в 19:02
Måneskin выпустят сериал о своих гастролях и фестивалях
вчера в 18:57
Из соцсетей издания «Новая газета»
«Новую газету» оштрафовали на 350 тыс. рублей за злоупотребление свободой слова
вчера в 18:31
Тимоте Шаламе показал тизер фильма «Целиком и полностью» Луки Гуаданьино
Сегодня в 05:45

Американский актер Тимоте Шаламе поделился в твиттере первым тизером фильма Луки Гуаданьино «Целиком и полностью». Мировая премьера романтического хоррора состоится на Венецианском кинофестивале.

Картина основана на одноименном романе Камиллы Деанджелис. Сюжет рассказывает о девушке Марен, которая в поисках отца объезжает всю Америку. Она никогда его видела, но надеется, что отец поможет ей разобраться с тем, почему она хочет убивать и есть тех, кто ее любит.

В картине снялись Тимоте Шаламе («Дюна»), Тейлор Расселл («Волны»), Марк Райлэнс («Шпионский мост»), Андре Холланд («Больница Никербокер»), Джессика Харпер («Воспоминания о звездной пыли») и Майкл Сталбарг, который сыграл отца Элио в «Зови меня своим именем».

Помимо Гуаданьино над фильмом работали художник-постановщик Эллиотт Хостеттер (работал с режиссером над сериалом «Мы те, кто мы есть» для HBO), оператор Арсений Хачатурян и дизайнер костюмов Джулия Пьерсанти.

Релиз «Целиком и полностью» в кинотеатрах запланирован на 23 ноября.

расскажите друзьям
Другие материалы по темам
люди
Лука ГуаданьиноМарк РайлэнсАндре ХолландДжессика ХарперМайкл СталбаргАрсений Хачатурян
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
СпецпроектыРекламодателямРедакцияТегиАвторыРубрикиАрхивПриложение «Афиши»
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Afisha.ruАфиша ДетиПутеводители «Афиши»Афиша-СериалыEda.ruПикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение