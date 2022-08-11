Тимоте Шаламе показал тизер фильма «Целиком и полностью» Луки Гуаданьино

Американский актер Тимоте Шаламе поделился в твиттере первым тизером фильма Луки Гуаданьино «Целиком и полностью». Мировая премьера романтического хоррора состоится на Венецианском кинофестивале.

Картина основана на одноименном романе Камиллы Деанджелис. Сюжет рассказывает о девушке Марен, которая в поисках отца объезжает всю Америку. Она никогда его видела, но надеется, что отец поможет ей разобраться с тем, почему она хочет убивать и есть тех, кто ее любит.

В картине снялись Тимоте Шаламе («Дюна»), Тейлор Расселл («Волны»), Марк Райлэнс («Шпионский мост»), Андре Холланд («Больница Никербокер»), Джессика Харпер («Воспоминания о звездной пыли») и Майкл Сталбарг, который сыграл отца Элио в «Зови меня своим именем».

Помимо Гуаданьино над фильмом работали художник-постановщик Эллиотт Хостеттер (работал с режиссером над сериалом «Мы те, кто мы есть» для HBO), оператор Арсений Хачатурян и дизайнер костюмов Джулия Пьерсанти.

Релиз «Целиком и полностью» в кинотеатрах запланирован на 23 ноября.