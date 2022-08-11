Алек Болдуин и Ольга Куриленко снимутся в шпионском боевике «Начальник департамента»

Американский актер Алек Болдуин («Деловая девушка», «Перл Харбор») и актриса украинского происхождения Ольга Куриленко («Квант милосердия», «Курьер») снимутся вместе в шпионском боевике «Начальник департамента» («Chief of Station»). Об этом сообщил Deadline.

Фильм снимет режиссер Джесси В. Джонсон («Белый слон», «Тройная угроза») по сценарию Джорджа Махаффи. Он расскажет о начальнике департамента ЦРУ, узнавшем, что смерть его жены не была несчастным случаем.

По сюжету герой решает вернуться в мир шпионажа, чтобы распутать заговор и найти убийц супруги. Следуя своей цели, бывший разведчик объединяется со своими неприятелями, а также с агентом-мошенницей.

Действие фильма развернется в разных странах Европы. Съемки же пройдут в Будапеште в конце 2022 года. Когда картина выйдет на экраны, пока не сообщается.

«Мы невероятно рады объединить Джесси с Алеком и Ольгой в этой возвышенной и многослойной международной картине, которая вернет Алека к некоторым из классических фильмов, которые сделали его иконой экрана», — сказал продюсер проекта Стив Ли Джонс.