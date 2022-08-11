Реклама
Новости
Алек Болдуин и Ольга Куриленко снимутся в шпионском боевике «Начальник департамента»
03:46
Солист Mumford & Sons рассказал о пережитом в детстве сексуальном насилии
03:18
В Братеевском каскадном парке пройдет международный фестиваль фейерверков «Ростех»
01:39
Против «скопинского маньяка» Виктора Мохова завели дело о сокрытии убийства
00:32
Вышел первый трейлер мультфильма «Mortal Kombat Legends: Snow Blind»
вчера в 23:35
Дуров обвинил Apple в задержке «революционного обновления» Telegram
вчера в 22:58
DEADLINE/Twitter
Посмотрите на Джонни Деппа в образе короля Людовика XV. Это его первая большая роль за три года
вчера в 22:39
Screen Rant: Эзра Миллер тайно принял участие в досъемках фильма «Флэш»
вчера в 22:13
Журналистку и автора блога «Адские бабки» арестовали по делу о вымогательстве у банка
вчера в 21:57
Вышел трейлер фильма Лены Данэм «Кэтрин по прозвищу Птичка»
вчера в 21:03
РБК пришлось удалить статью с данными «Диссернета» о диссертации Нарышкина
вчера в 20:54
Дело о фейках против Овсянниковой, убийство порноактрисы в Петербурге и другие новости дня
вчера в 20:26
Дайджест
Американская Domino’s Pizza закрывает бизнес в Италии, не выдержав конкуренции с местными сетями
вчера в 20:22
Apple TV+ выпустит документальный фильм об актере Стиве Мартине
вчера в 20:12
В сети появился трейлер документального сериала «Дом Хаммеров»
вчера в 19:02
Måneskin выпустят сериал о своих гастролях и фестивалях
вчера в 18:57
Из соцсетей издания «Новая газета»
«Новую газету» оштрафовали на 350 тыс. рублей за злоупотребление свободой слова
вчера в 18:31
Трагический ужин в новом трейлере черной комедии «Меню»
вчера в 17:40
Марине Овсянниковой предъявили обвинение по статье о фейках об армии. Ей грозит до 10 лет колонии
вчера в 17:32
22 строящиеся станции московского метро получили названия
вчера в 17:16
Алек Болдуин и Ольга Куриленко снимутся в шпионском боевике «Начальник департамента»
Сегодня в 00:46

Американский актер Алек Болдуин («Деловая девушка», «Перл Харбор») и актриса украинского происхождения Ольга Куриленко («Квант милосердия», «Курьер») снимутся вместе в шпионском боевике «Начальник департамента» («Chief of Station»). Об этом сообщил Deadline.

Фильм снимет режиссер Джесси В. Джонсон («Белый слон», «Тройная угроза») по сценарию Джорджа Махаффи. Он расскажет о начальнике департамента ЦРУ, узнавшем, что смерть его жены не была несчастным случаем.

По сюжету герой решает вернуться в мир шпионажа, чтобы распутать заговор и найти убийц супруги. Следуя своей цели, бывший разведчик объединяется со своими неприятелями, а также с агентом-мошенницей.

Действие фильма развернется в разных странах Европы. Съемки же пройдут в Будапеште в конце 2022 года. Когда картина выйдет на экраны, пока не сообщается.

«Мы невероятно рады объединить Джесси с Алеком и Ольгой в этой возвышенной и многослойной международной картине, которая вернет Алека к некоторым из классических фильмов, которые сделали его иконой экрана», — сказал продюсер проекта Стив Ли Джонс.

расскажите друзьям
Другие материалы по темам
люди
Алек БолдуинОльга КуриленкоДжесси ДжонсонСтив Джонс
теги
ЦРУ
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
СпецпроектыРекламодателямРедакцияТегиАвторыРубрикиАрхивПриложение «Афиши»
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Afisha.ruАфиша ДетиПутеводители «Афиши»Афиша-СериалыEda.ruПикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение