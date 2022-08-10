В Братеевском каскадном парке пройдет международный фестиваль фейерверков «Ростех»

В Братеевском каскадном парке 13 и 14 августа пройдет международный фестиваль фейерверков «Ростех». Он будет состоять из дневной и вечерней программ. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

В течение выходных гости фестиваля смогут посмотреть экстрим-шоу «Тайна Острова сокровищ», которое поставил режиссер и фигурист Илья Авербух, посетить интерактивный спектакль «Игрушки» и поучиться в Академии дрон-рейсинга.

Детей будут ждать на кастинге в юмористическое шоу «Ералаш». А для всех желающих на площадке будут проходить спортивные мастер-классы: их проведут Илья Авербух и олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун.

Кроме того, на фестивале организуют тренировки по роликам и танцам и множество творческих занятий. В этом году мероприятие посвятят традиционным искусствам народов России, поэтому посетителям предложат смастерить мини-валенки, изготовить славянские обереги из лоскутков и лыка и создать мозаику из янтаря.

С полным перечнем мастер-классов можно ознакомиться на карте ниже. Там же можно увидеть расположение различных развлекательных зон, среди которых — площадка для кроссминтона, полоса препятствий «Шаровая молния», парк аттракционов и территория настольных игр.

Кульминацией фестиваля станут шоу фейерверков, подготовленные командами из восьми стран мира: Аргентины, Бразилии, Киргизии, Китая, Мексики, Пакистана, России и Сербии. Они представят свои постановки вечером, с 21:00 по 23:00.

Перед фейерверками на фестивале запланирована музыкальная программа. В субботу для гостей мероприятия выступит группа «Градусы», а в воскресенье — рэпер Баста. Купить билеты на мероприятие можно на сайте «Афиши» — здесь и здесь.

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