Вышел первый трейлер мультфильма «Mortal Kombat Legends: Snow Blind»

Warner Bros. опубликовал официальный трейлер мультфильма «Mortal Kombat Legends: Snow Blind» («Легенды Мортал-Комбат: Снежная слепота»). Он появился на ютьюб-канале Warner Bros. Entertainment.
Анимационная лента выйдет 8 октября. Она расскажет о приключениях ослепшего воина Кенши. Он бросит вызов мужчине по имени Кано, который хочет поработить Землю.
Потеряв зрение, герой обретет наставника в лице воина Куайя Ляна, также известного как Саб-Зиро. Он превратит недисциплинированного молодого человека в защитника людей.
Режиссером фильма выступил Рик Моралес. Сценарий написал Джереми Адамс, работавший над предыдущими двумя мультипликационными картинами по мотивам Mortal Kombat — «Местью скорпиона» и «Битвой королевств».
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