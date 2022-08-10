Посмотрите на Джонни Деппа в образе короля Людовика XV. Это его первая большая роль за три года

Французская компания Why Not Productions поделилась фотографией Джонни Деппа в образе короля Франции Людовика XV. Это первая крупная роль актера за три года.

Снимок выложил Deadline. Издание пишет, что съемки «Фаворитки» начались 26 июля и продлятся 11 недель. В картине появятся достопримечательности Парижа, но большую часть экранного времени займет Версальский дворец.

Фильм снимет Майвенн Ле Беско («Мой король», «ДНК», «Ретушь»), она же сыграет графиню Жанну дю Барри, последнюю любовницу Людовика XV. Премьера намечена на 2023 год.

«Фаворитка» станет первой картиной в фильмографии Деппа, где он будет играть на французском языке. Также лента станет первым крупным фильмом актера после громкого судебного разбирательства о клевете между ним и его бывшей супругой Эмбер Херд.

Людовик XV по прозвищу Возлюбленный был королем Франции в течение 59 лет. Его царствование — второе во французской истории по продолжительности после его прадеда Людовика XIV и одно из самых длительных в мировой истории. Под конец жизни Людовик XV был непопулярным королем, его обвиняли в коррупции и разврате.