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Вышел трейлер фильма Лены Данэм «Кэтрин по прозвищу Птичка»
Сегодня в 18:03

В сети появился трейлер фильма Лены Данэм «Кэтрин по прозвищу Птичка», снятого по детской книге писательницы Карен Кушман. Ролик опубликовали на ютьюб-канале Prime Video.

Главную роль в картине исполнила Белла Рэмси, известная по роли Лианны Мормонт в «Игре престолов». Актриса сыграла 14-летнюю девочку, живущую в Англии в XIII веке. По сюжету ее пытаются выдать замуж, но все женихи оказываются попросту ужасны.

«Кэтрин по прозвищу Птичка», судя по трейлеру, представляет собой историческую комедию с феминистским посылом. Лента обличает патриархат, показывая изобретательные способы, к которым прибегает Птичка, чтобы избежать женитьбы.

Партнерами Рэмси по фильму стали Эндрю Скотт (он предстал в образе отца девочки), Расселл Брэнд (ему досталась роль одного из ухажеров), Лесли Шарп, Софи Оконедо, Джо Элвин, Айсис Хейнсворт, Дин-Чарлз Чапман, Пол Кей и Билли Пайпер.

Данэм выступила режиссером и продюсером картины. Другими продюсерами проекта стали Эрик Феллнер, Тим Беван (оба — «Прошлой ночью в Сохо», «Сирано») и Джо Уоллетт («Эмма»).

Премьера «Кэтрин по прозвищу Птичка» состоится на кинофестивале в Торонто. В кинотеатрах ленту начнут показывать 23 сентября, а на Prime Video ее можно будет посмотреть с 7 октября.

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Лина ДанэмЭндрю СкоттЛесли ШарпСофи ОконедоДин-чарлз ЧапманПол КейБилли ПайперТим Беван
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