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Apple TV+ выпустит документальный фильм об актере Стиве Мартине
Сегодня в 17:12

Стриминговый сервис Apple TV+ выпустит документальный фильм о комедийном актере Стиве Мартине, известном по сериалу «Убийства в одном здании» и фильму «Отец невесты». Об этом сообщил Collider.

Картина будет состоять из двух частей. Ее снимет лауреат премии «Оскар» Морган Невилл («В двух шагах от славы», «Мисс Американа»). Разработкой проекта займутся продакшн-компании A24 и Tremolo Productions.

Невилл выступит не только режиссером, но и продюсером фильма. Исполнительным продюсером документальной ленты также будет Кейтрин Роджерс, работавшая над «В двух шагах от славы».

У проекта о Стиве Мартине пока нет названия. Однако известно, что он пополнит каталог стрим-платформы, в которых уже уходят картины о баскетболисте Мэджике Джонсоне, певице Билли Айлиш и группе The Velvet Underground.

В ближайшее время на Apple TV+ также появятся ленты об актерах Сидни Пуатье и Майкле Джее Фоксе. Когда сервис представит фильм о Стиве Мартине, пока неизвестно.

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