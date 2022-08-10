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Американская Domino’s Pizza закрывает бизнес в Италии, не выдержав конкуренции с местными сетями
Сегодня в 17:22

Американская сеть пиццерий Domino’s Pizza закрыла все свои точки в Италии: жители страны предпочитали местные заведения. Об этом сообщает Bloomberg.

Всего в Италии работали 29 заведений Domino’s Pizza на протяжении семи лет. Американская сеть хотела выделяться на фоне местных конкурентов быстрой доставкой и американским меню пицц (например, с ананасом). Однако итальянские пиццерии с наступлением пандемии тоже начали развивать услугу доставки.

«Проблемы связаны со значительно возросшим уровнем конкуренции на рынке доставки еды: блюда доставляют как локальные сети, так и семейные рестораны. Кроме того, после пандемии обслуживание ресторанах возобновилось, и потребители устремились туда», — говорится в отчете для инвесторов за четвертый квартал 2021 года компании ePizza, с которой в 2015 году Domino’s Pizza заключила франчайзинговое соглашение.

Domino’s Pizza задолжала 10,6 млн евро к концу 2020 года. В апреле 2022 года суд предоставил компании защиту от кредиторов на 90 дней, которая уже закончилась. Закрытие сети стало неожиданностью для некоторых ее клиентов: в соцсетях они задавались вопросом, почему их звонки и заказы не выполняются или почему заведение возле их дома больше не работает.

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