Все правительство Японии ушло в отставку перед перестановками

Правительство Японии в полном составе подало в отставку. Это проуедура, необходимая для осуществления перестановок в кабинете министров, сообщает ТАСС.

Перестановки проводит премьер-министр страны Фумио Кисида на фоне снижения уровня поддержки правительства со стороны населения. Он уже принял соответствующие заявления всех членов кабмина. Они будут формально исполнять свои обязанности до момента формирования нового кабинета.

Как отмечает РИА «Новости», свои посты сохранили глава МИД Есимаса Хаяси, министр финансов Сюнъити Судзуки, генсек кабмина Хирокадзу Мацуно. Главой Минобороны назначен Ясукадзу Хамада (ранее он занимал этот пост с 2008 по 2009 год).

Новым министром по вопросу экономических связей Японии и России назначен Ясутоси Нисимура, который ранее отвечал за меры противодействия коронавирусу и занимал пост министра по экономическому развитию.

В последние три недели уровень поддержки населения у кабмина упал на 10 процентных пунктов. Причиной снижения рейтинга стали в первую очередь внутренние проблемы, в частности, инфляция и сообщения о связях политиков с противоречивой религиозной организацией «Церковь объединения». Поэтому изменений во внешней политике не ожидается.