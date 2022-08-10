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Лонгория снимется в сериале «Страна женщин» по роману Сандры Барнеды

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:43

Американская актриса Ева Лонгория, известная по сериалу «Отчаянные домохозяйки», снимется в сериале «Страна женщин» по роману Сандры Барнеды. Об этом сообщил Deadline.

Лонгория также станет исполнительным продюсером проекта. Ее партнером по шоу станет испанская актриса Кармен Маура («Женщины на грани нервного срыва», «Возвращение»). Сценарий сериала напишут Рамон Кампос и Джема Р. Нейра («Вельвет»).

«Страна женщин» расскажет о нью-йоркской девушке по имени Гала, которая вынуждена бежать из дома после того, как муж уличил семью в финансовых махинациях. К побегу Галы присоединятся ее мать Джулия (ее как раз сыграет Маура) и дочь студенческого возраста.

Женщинам предстоит спасаться от преступников, которым задолжал супруг Галы. В результате своего побега они оказываются в городке на севере Испании, из которого полвека назад уехала Джулия, пообещав никогда не возвращаться. Там женщины пытаются начать новую жизнь под другими именами.

Сериал выпустит студия Bambu Studios для стримингового сервиса Apple TV+. Съемки пройдут в Испании. Проект выйдет одновременно на испанском и английском языках. Режиссером «Страны женщин» станет Карлос Седес.

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