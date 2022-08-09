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Purina остановила производство и продажу кормов Friskies в России

Дарья Мельникова
Сегодня в 18:34

Purina остановила производство и продажу кормов Friskies для кошек и собак в России из‑за трудностей с поставкой сырья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя горячей линии компании.

Речь идет также о кормах под брендами Cat Chow, Dog Chow, Gourmet и Darling Dog.

Представитель компании заметил, что в России продолжит продаваться продукция Purina One, Purina One для собак, Felix и Pro Plan.

Purina входит в состав шведской компании Nestle, которая 11 марта заявила о приостановке инвестиций в Россию. Компания также прекратила экспорт и импорт в страну и из нее продуктов и напитков, таких как кофе Nespresso и вода S.Pellegrino.

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