Россияне готовы одинаково поддержать и мир, и новое наступление на Киев, если это решение Путина

65% россиян поддержали бы гипотетическое решение Владимира Путина уже завтра остановить спецоперацию. Примерно столько же (60%) одобрили бы новое наступление на Киев, если бы завтра его объявил президент. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической службы Russian Field, которыми поделился «Коммерсант».

Политолог Алексей Маркин объясняет подобные цифры выражением доверия президенту. Другая причина — укоренившаяся в обществе установка, что «начальству виднее, мы люди маленькие», а «маленький человек» не очень разбирается в текущей политике и не хочет этого делать, отмечает эксперт.

В целом за продолжение военных действий выступили 52% опрошенных, за переход к мирным переговорам — 38%. По словам авторов исследования, за все время проведения спецоперации соотношение ее сторонников и противников почти не изменилось. Сейчас ее поддерживают 69% респондентов, выступают против 23%.

При этом 59% россиян считают, что военная операция затянулась, обратного мнения придерживаются 28%. По мнению 30% опрошенных, спецоперация продлится еще более года, 18% считают, что она закончится в течение года, на завершение военных действий в течение полугода рассчитывают 20%.

Сами хотят поучаствовать в спецоперации 29% респондентов. Желающих помочь военным материально тоже не очень много: 67% вообще не готовы жертвовать собственные средства в их поддержку.

Опрос проводился 28–31 июля методом телефонного интервью. В нем приняли участие 1609 респондентов в восьми федеральных округах. Авторы исследования отмечают, что его результаты по некоторым вопросам о происходящем на Украине могут не соответствовать реальной ситуации, поскольку «россияне боятся говорить на эту тему — увеличились отказы, снизилась искренность».