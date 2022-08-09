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Умер японский дизайнер Иссей Мияке — создатель модного дома Issey Miyake и черной водолазки Джобса

Семён Гудошников
Сегодня в 13:44

В возрасте 84 лет умер японский модельер и дизайнер Иссей Мияке — основатель модного дома Issey Miyake. Об этом пишет Reuters.

Мияке скончался еще 5 августа, но информация об этом в СМИ появилась лишь сейчас. Причина смерти — рак печени.

Никаких дополнительных подробностей не сообщается. Как отмечает The Business of Fashion, согласно завещанию дизайнера, не будет ни публичных похорон, ни прощальной церемонии.

Мияке родился в Хиросиме и в восемь лет пережил атомную бомбардировку города. Мать будущего дизайнера умерла через три года от радиационного облучения. «Когда я закрываю глаза, я все еще вижу вещи, которые никто никогда не должен испытать», — говорил он позже.

После изучения графического дизайна в Токийском художественном университете Мияке уехал в Париж. Там он учился на дизайнера одежды и сотрудничал со знаменитыми модельерами Ги Ларошем и Юбером де Живанши. Затем работал в Нью-Йорке, а в 1970 году вернулся в Токио и основал студию дизайна.

В конце 1980-х Мияке изобрел особую технику плиссировки ткани. Благодаря термической обработке материал навсегда сохранял текстуру и форму. До этого вещи из плиссированной ткани не использовались модными домами.

Мияке разработал более дюжины коллекций — не только одежды для мужчин и женщин, но также сумок, часов и парфюмерии. Дизайнер известен как создатель черной водолазки Стива Джобса.

Мияке вышел на пенсию в 2007 году, но до конца жизни лично следил за направлением выпускаемых линий.

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