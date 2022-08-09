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Россиян перестали пускать в Венсенский замок

Виктория Шанина
Сегодня в 13:14

Власти Франции запретили гражданам России посещать территорию средневекового Венсенского замка, расположенного недалеко от Парижа. Об этом сообщает Paris Match со ссылкой на французское агентство AFP.

По данным агентства, в конце июля в замок попытались попасть две россиянки. Охрана попросила их показать паспорта, после чего отказала во входе. На вопрос о причинах охранник ответил: «Потому что вы русские».

Минобороны Франции объяснило AFP, что такое решение связано со статусом военного объекта замка. Соответствующая внутренняя директива была издана после начала спецоперации России на Украине.

В замке находится штаб-квартира исторической службы обороны Франции, которая управляет военными архивами. В Минобороны отметили, что исключение для посещения замка может быть сделано в случае специальных вопросов, касающихся журналистской деятельности.

Венсенский замок (в оригинале — Château de Vincennes) известен как «замок проклятых королей». Изначально в нем находилась резиденция королей, а затем — тюрьма. На территории замка есть смотровая площадка на 52-метровой башне, с которой открывается вид на Париж.

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