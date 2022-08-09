Роскомнадзор не увидел нарушений при продаже книги «Лето в пионерском галстуке»

Роскомнадзор не нашел нарушений в распространении книги «Лето в пионерском галстуке», в которой рассказывается о влюбленности пионера в своего вожатого. Об этом пишут «Известия».

В ведомстве пояснили, что роман маркирован как «18+», а значит его оборот не нарушает закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». При этом в РКН отметили, что разделяют опасения родителей о содержании книги и готовы поддержать ужесточение законодательства, чтобы оградить несовершеннолетних от подобной продукции.

Ведомство выступило с предложением запретить «ЛГБТ-пропаганду» среди всех граждан России, а не только несовершеннолетних, а также ввести ответственность за демонстрацию ЛГБТ-отношений между подростками.

Запрос о проверке «Лета в пионерском галстуке» направила в Роскомнадзор Уполномоченная по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

В своем телеграм-канале она заявила: «Я, конечно, категорически поддерживаю предложение о том, чтобы ввести полный запрет на пропаганду ЛГБТ в России во всех его проявлениях. Я против появления таких сюжетов в книгах, фильмах, спектаклях и так далее, даже если они прикрываются 18+. В этих вопросах я придерживаюсь консервативной точки зрения. И чем дальше, тем больше. Вариации на эти темы должны быть сугубо личного характера и за закрытыми дверями. Эти идеи не должны касаться наших детей и общества в целом. Тем более, что все-таки большинство проживающих в нашей стране граждан придерживаются сугубо патриархальных взглядов на союз мужчины и женщины».

Ранее председательница комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина просила возбудить уголовное дело из‑за книги. По ее мнению, «Лето в пионерском галстуке» издано с нарушением закона о «гей-пропаганде», дискредитирует образ советских пионеров и семейные ценности. Против книги также выступали Захар Прилепин и Никита Михалков.

Согласно Всероссийскому книжному рейтингу, «Лето в пионерском галстуке» стало главным бестселлером первого полугодия 2022 года в категории «Художественная литература», а в общем рейтинге по всем жанрам заняло второе место.