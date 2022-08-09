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«Все население несет ответственность»: Зеленский призвал Запад запретить въезд всем россиянам

Виктория Шанина
Сегодня в 8:53

Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада запретить въезд для всех российских граждан и отправить обратно тех, кто уже уехал из России. Об этом он заявил в интервью американской газете The Washington Post.

По его словам, закрытие границ — это самые важные санкции, потому что «русские забирают чужую землю». Кроме того, россияне должны «жить в собственном мире, пока не изменят свою философию», заявил Зеленский.

Журналист WP отметил, что некоторые считают, что устанавливать запрет для всех россиян несправедливо, так как есть граждане, которые покидают свою страну, потому что не согласны с политикой действующего президента. Владимир Зеленский ответил, что такие различия не имеют значение.

«Какими бы ни были россияне, пускай едут в Россию. Они говорят: „Эта [спецоперация] не имеет к нам никакого отношения. Все население не может быть привлечено к ответственности“. Может. Население выбрало это правительство, оно не борется с ним, не спорит, не кричит на него», — сказал президент Украины.

Он также отметил, что это «единственный способ повлиять на Путина».

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