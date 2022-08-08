Джейсон Айзекс сыграет голливудскую звезду Кэри Гранта в сериале «Арчи»

Британский актер Джейсон Айзекс, известный по франшизе «Гарри Поттер» и фильму «Патриот», сыграет легендарного голливудского актера Кэри Гранта в сериале «Арчи». Об этом сообщил Deadline.

Шоу расскажет о жизни Арчибальда Александра Лича (настоящее имя Кэри Гранта), начиная с его рождения в 1904 году в Бристоле и детства, проведенного в бедности. Сериал покажет, как отец актера изменил жене и как погиб старший брат кинозвезды.

Зрители увидят, как в возрасте 14 лет будущий Кэри Грант присоединился к театральной труппе и перехал в США. Одновременно с этим в «Арчи» появятся сцены из 1961 года, когда актер встретил свою третью жену Дайан Кэннон, после женитьбы на которой он ушел из кино.

«Был только один Кэри Грант, и я никогда не был настолько глуп, чтобы попытаться занять его культовое место. Арчи Лич, с другой стороны, не мог бы быть более далек от того персонажа, которого он придумал, чтобы спасти себя», — рассказал Айзек.

Сценарий сериала разработает Джефф Поуп, известный по работе над «Филоменой» и «Исповедью». По мнению дочери Гранта и его бывшей супруги, сценарий «Арчи» «умный, понимающий» и «запечатяющий его так блестяще».

Поуп также выступит исполнительным продюсером «Арчи». Созданием шоу займутся ITV и BritBox International. Сериал будет состоять из четырех частей. Они выйдут на стриминговом сервисе ITVX. Дата премьеры, также как и дата начала съемок, пока не известна.