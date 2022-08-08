В Центральном парке Нью-Йорка появилась статуя Путина

Ответственность за арт-объект на себя взял французский художник Джеймс Коломина. Он опубликовал фото статуи в своем инстаграме*.

Скульптура размером примерно с ребенка выполнена в красном цвете. Ее автор изобразил Путина сидящим на маленьком танке.

На детской площадке в Центральном парке на Манхэттене, Нью-Йорк, появилась статуя президента России Владимира Путина. Об этом пишет Hypebeast.

«Эта скульптура направлена на осуждение абсурдности войны и на то, чтобы подчеркнуть мужество детей, когда они сталкиваются с жестокими, катастрофическими ситуациями», — написал художник под одним из постов.

Джеймс Коломина известен своими красными скульптурами, которые незаметно появляются в городах. В каждой работе художник затрагивает остросоциальные вопросы, от изменения климата до угроз ядерной войны.

Как отмечает Hypebeast, последняя его скульптура «показывает, как дети невинно играют со скульптурой, — почти наверняка они не знают о человеке, которого она изображает, и ситуации, которая его окружает».

*Instagram принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией, ее деятельность на территории страны запрещена.