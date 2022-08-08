NordWind получит субсидии в 5 раз меньше заслуженных из‑за оставленных за рубежом самолетов

Российская авиакомпания NordWind получит субсидии на поддержку внутренних перевозок в размере 1,36 млрд рублей. Это в пять раз меньше, чем могла бы при своем налете, и меньше, чем перевозчики с гораздо меньшим парком, пишет «Коммерсант».

На данный момент в парке NordWind 23 самолета, которые выполняют рейсы внутри страны. Для сравнения, авиакомпания NordStar, а парке которой девять Boeing 737 получит более 1,4 млрд рублей. «Уральские авиалинии» с 52 самолетами — 8,9 млрд, Utair (30 самолетов) — 7 млрд. Перевозчику Smartavia (13 самолетов) в рамках программы предоставят 3,7 млрд рублей.

Собеседник «Коммерсанта» в Минтрансе отмечает, что NordWind могла бы получить «сопоставимые с „уральцами“ и Utair» выплаты — до 6 млрд рублей. Эта сумма была бы «пропорциональна налету», но компания получит субсидиии с понижающим коэффициентом 0,21.

Согласно постановлению 761, такой коэффициент применяется к субсидиям тех перевозчиков, у которых больше трети парка по состоянию на 21 марта находилось «за пределами РФ в целях, не связанных с выполнением воздушных перевозок».

Другой источник издания говорит, что в ранних версиях постановления такое правило не фигурировало. По его словам, поправку ввели «в назидание компаниям с турецкими корнями за потерю парка».