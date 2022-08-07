Беглов рассказал о планах построить в Петербурге 89 новых станций метро

Проект нового генплана Петербурга предусматривает открытие 89 новых станций метро, из которых 31 запланирована на первую очередь. Об этом своем телеграм-канале сообщил губернатор города Александр Беглов.

В результате работ протяженность линий метро должна увеличиться на 139 километров. Сейчас в Петербурге работает 72 станции, а протяженность подземки составляет 124 километра. Сроки первой очереди, как и возведения всех 89 станций, в посте не уточняются.

Также, согласно генплану, в городе планируется постройка 39 транспортно-пересадочных узлов и создание двух железнодорожных диаметральных маршрутов, которые свяжут север и юг Петербурга.

Как отмечает «Фонтанка», построить новые 89 станций в Петербурге обещали еще 2013 году в рамках «Стратегии-2030». Тогда их планировали возвести к 2030 году. С 2013 года в городе появились всего пять станций — «Беговая» и «Зенит» на зеленой ветке, а также «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» на фиолетовой.

Проект нового петербургского генплана был опубликован в конце июля. Его общественные обсуждения продлятся с 27 июля по 28 августа.