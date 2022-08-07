Как бы выглядели герои «Гарри Поттера» в мире киберпанка? Показывает нейросеть

Оказалось, нейросеть имеет достаточно неплохое представление о внешнем виде персонажей. Однако, оставшись узнаваемыми, они полностью сменили образ — надели кибернетические очки и облачились в футуристическую одержу.

Пользователь Reddit под ником r/NodaShogun перенес героев « Гарри Поттера » в мир киберпанка. Для этого он использовал нейросеть Midjourney — пожалуй, главного конкурента Dall-E 2.

Комментаторам особенно понравился Рон Уизли, которому образ хакера добавил крутости и дерзости. А вот с Гарри Поттером нейросеть справилась не очень — очки сильно исказили его черты лица. Зато Волан-Де-Морт теперь выглядит еще более жутко, а причудливая Полумна Лагвуд, как замечают пользователи, отлично вписывается в новый сеттинг.

В будущее перенеслись не только герои, но и знаковые места. Так Хогвартс оброс проводами и неоновыми вывесками, а с платформы 9 и ¾ теперь отправляется летающий поезд.

Нейросеть Midjourney вышла в стадию открытого бета-тестирования 13 июля. Юзеры сразу принялись создавать в ней уникальный арт — бургеры в стиле Микеланджело и Айвазовского, киберпанк-котов, панельки в стилистике Шишкина и Читу, оказавшуюся в мусорном Средневековье.