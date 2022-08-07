перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В сети появился тизер шестого сезона «Рика и Морти» 15:37
Из России в Беларусь запустили туристический поезд 15:23
Аркадий Дворкович переизбран президентом ФИДЕ. Его главным соперником был украинец 13:35
Кадр из фильма «Кошмар на улице Вязов 2: Месть Фредди»
Умер актер Клу Гулагер из «Кошмара на улице Вязов» 13:34
В России заблокировали Patreon и Grammarly 12:53
Незабываемые каникулы в тизере фильма Дмитрия Давыдова «Песни лета» 12:43
Первая ракетка мира Медведев выиграл турнир АТР в Мексике 11:40
Власти Косово опустили задержанную за шпионаж журналистку «Комсомольской правды» Обновлено в 10:46
Чубайса выписали из больницы в Италии 10:28
YouTube заблокировал канал «Ростеха» 8:53
МАГАТЭ предупредило о риске ядерной катастрофы из‑за обстрела Запорожской АЭС Вчера в 20:41
Сокуров допустил, что его новый фильм ждет непростая судьба в России Вчера в 19:38
В Иране запретили женщинам сниматься в рекламе после ролика, где иранка ест мороженное Вчера в 19:07
Изъятие российских активов на Украине, трейлер нового фильма Акопова и другие новости дня
Вчера в 18:47 дайджест
Panic! At The Disco выпустили новый трек «Local God» — о том, что значит быть неизвестной группой Вчера в 18:26
В Совфеде предложили вернуть в школы уроки вождения Вчера в 17:47
Дрейк становится врачом и курит кальян в больнице в новом клипе «Staying Alive» Вчера в 17:04
У Белорусского вокзала построят 40-этажный небоскреб-кристалл Вчера в 16:14
Netflix/YouTube
Netflix показал трейлер новых эпизодов мультсериала по видеоигре Cuphead Вчера в 15:49
Дэнни Трехо сыграет Фернана Магеллана в исторической драме «1521» Вчера в 15:05

Из России в Беларусь запустили туристический поезд

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:23

Из России в Беларусь запустили туристический поезд выходного дня, первый прибыл в Брест из Москвы 6 августа. Об этом сообщает ТАСС.

В маршрут вошли Гродно или Брест на выбор, а также Минск. В последнем городе запланированы экскурсии и посещение замкового комплекса «Мир», который включен в Список Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.

Тур рассчитан на двухдневное пребывание в Беларуси с учетом графика железной дороги. «У нас будет восемь экскурсоводов на маршруте — по четыре в Бресте и Гродно, а еще восемь экскурсоводов будут ждать гостей в Минске», — рассказала начальник туристического центра «Дортур» Алла Сафонова.

Популярные в советское время поезда решили возродить компании «Белорусские железные дороги» и «Российские железные дороги».

Ближайший поезд отправится в Беларусь 12 августа вечером. Поездка пройдет в формате «отель на колесах».

События недели на afisha.ru
джаз
Гала-концерт к 100-летию Российского джаза
Билеты эксклюзивно на Афише
мюзикл
Три товарища
Мюзикл по мотивам романа Ремарка
рок
«Музыка с сильным характером»: Вячеслав Бутусов, «Сплин», «Чайф», «Моральный кодекс»
рок
«Звери»
Герои романтического поп-рока нулевых
мультфильм
Пес-самурай и город кошек
Собака мечтает стать самураем в мультфильме от режиссера «Короля льва»
рок
«Панки в городе»: «Кис-кис», «Наив», «Операция пластилин», «План Ломоносова», Distemper
Клубный фестиваль с фаворитами бунтарской панк-музыки
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
ЮНЕСКО
РЖД
Люди
Алла Сафонова
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить