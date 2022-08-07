Из России в Беларусь запустили туристический поезд выходного дня, первый прибыл в Брест из Москвы 6 августа. Об этом сообщает ТАСС.

В маршрут вошли Гродно или Брест на выбор, а также Минск. В последнем городе запланированы экскурсии и посещение замкового комплекса «Мир», который включен в Список Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.

Тур рассчитан на двухдневное пребывание в Беларуси с учетом графика железной дороги. «У нас будет восемь экскурсоводов на маршруте — по четыре в Бресте и Гродно, а еще восемь экскурсоводов будут ждать гостей в Минске», — рассказала начальник туристического центра «Дортур» Алла Сафонова.

Популярные в советское время поезда решили возродить компании «Белорусские железные дороги» и «Российские железные дороги».

Ближайший поезд отправится в Беларусь 12 августа вечером. Поездка пройдет в формате «отель на колесах».