перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В сети появился тизер шестого сезона «Рика и Морти» 15:37
Из России в Беларусь запустили туристический поезд 15:23
Аркадий Дворкович переизбран президентом ФИДЕ. Его главным соперником был украинец 13:35
Кадр из фильма «Кошмар на улице Вязов 2: Месть Фредди»
Умер актер Клу Гулагер из «Кошмара на улице Вязов» 13:34
В России заблокировали Patreon и Grammarly 12:53
Незабываемые каникулы в тизере фильма Дмитрия Давыдова «Песни лета» 12:43
Первая ракетка мира Медведев выиграл турнир АТР в Мексике 11:40
Власти Косово опустили задержанную за шпионаж журналистку «Комсомольской правды» Обновлено в 10:46
Чубайса выписали из больницы в Италии 10:28
YouTube заблокировал канал «Ростеха» 8:53
МАГАТЭ предупредило о риске ядерной катастрофы из‑за обстрела Запорожской АЭС Вчера в 20:41
Сокуров допустил, что его новый фильм ждет непростая судьба в России Вчера в 19:38
В Иране запретили женщинам сниматься в рекламе после ролика, где иранка ест мороженное Вчера в 19:07
Изъятие российских активов на Украине, трейлер нового фильма Акопова и другие новости дня
Вчера в 18:47 дайджест
Panic! At The Disco выпустили новый трек «Local God» — о том, что значит быть неизвестной группой Вчера в 18:26
В Совфеде предложили вернуть в школы уроки вождения Вчера в 17:47
Дрейк становится врачом и курит кальян в больнице в новом клипе «Staying Alive» Вчера в 17:04
У Белорусского вокзала построят 40-этажный небоскреб-кристалл Вчера в 16:14
Netflix/YouTube
Netflix показал трейлер новых эпизодов мультсериала по видеоигре Cuphead Вчера в 15:49
Дэнни Трехо сыграет Фернана Магеллана в исторической драме «1521» Вчера в 15:05

Аркадий Дворкович переизбран президентом ФИДЕ. Его главным соперником был украинец

Семён Гудошников
Сегодня в 13:35

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) переизбрала на пост президента бывшего вице-премьера России Аркадия Дворковича. Выборы проходили на генеральной ассамблее ФИДЕ в индийском городе Ченнай, пишет РБК.

На пост главы организации кроме Дворковича претендовали украинский гроссмейстер Андрей Баришполец, белорус Иналбек Шерипов и француз Бахар Куатли. Шерипов снялся с выборов за несколько дней до их начала, Куатли — во время генеральной ассамблеи.

За кандидатуру Дворковича проголосовали 157 участников генассамблеи, за Баришполеца — 16.

С переизбранием поздравил Дворковича пресс-секретарь Путина, глава попечительского совета Федерации шахмат России Дмитрий Песков. «Безусловно, это очень хорошая новость и очень значимая победа. Это конкурентные выборы, и в конкурентных выборах действующий руководитель ФИДЕ подтвердил свою эффективность, подтвердил, что его работу оценивают на отлично», — сказал он.

Дворкович возглавляет ФИДЕ с октября 2018 года. До этого он был вице-премьером России, председателем фонда «Сколково», главой совета директоров ОАО «РЖД» и помощником российского президента. В 2007–2010 годах занимал пост вице-президента Федерации шахмат России, а с 2010 по 2014 год — председателя наблюдательного совета.

После 24 февраля Дворкович стал одним из немногих российских официальных лиц, кто открыто выступил против спецоперации. В середине марта в интервью изданию Mother Jones Дворкович осудил военные действия на Украине и сказал, что ФИДЕ добивается того, чтобы в России и Беларуси не проводили шахматные турниры, а шахматистам не позволяли представлять эти страны на соревнованиях. ФИДЕ ввела такой запрет.

Позже Дворкович сделал новое заявление, в котором выступил за «крепкий мир и более справедливый порядок, в котором нет места ни нацизму, ни доминированию одних стран над другими».

События недели на afisha.ru
джаз
Гала-концерт к 100-летию Российского джаза
Билеты эксклюзивно на Афише
мюзикл
Три товарища
Мюзикл по мотивам романа Ремарка
рок
«Музыка с сильным характером»: Вячеслав Бутусов, «Сплин», «Чайф», «Моральный кодекс»
рок
«Звери»
Герои романтического поп-рока нулевых
мультфильм
Пес-самурай и город кошек
Собака мечтает стать самураем в мультфильме от режиссера «Короля льва»
рок
«Панки в городе»: «Кис-кис», «Наив», «Операция пластилин», «План Ломоносова», Distemper
Клубный фестиваль с фаворитами бунтарской панк-музыки
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить