Аркадий Дворкович переизбран президентом ФИДЕ. Его главным соперником был украинец

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) переизбрала на пост президента бывшего вице-премьера России Аркадия Дворковича. Выборы проходили на генеральной ассамблее ФИДЕ в индийском городе Ченнай, пишет РБК.

На пост главы организации кроме Дворковича претендовали украинский гроссмейстер Андрей Баришполец, белорус Иналбек Шерипов и француз Бахар Куатли. Шерипов снялся с выборов за несколько дней до их начала, Куатли — во время генеральной ассамблеи.

За кандидатуру Дворковича проголосовали 157 участников генассамблеи, за Баришполеца — 16.

С переизбранием поздравил Дворковича пресс-секретарь Путина, глава попечительского совета Федерации шахмат России Дмитрий Песков. «Безусловно, это очень хорошая новость и очень значимая победа. Это конкурентные выборы, и в конкурентных выборах действующий руководитель ФИДЕ подтвердил свою эффективность, подтвердил, что его работу оценивают на отлично», — сказал он.

Дворкович возглавляет ФИДЕ с октября 2018 года. До этого он был вице-премьером России, председателем фонда «Сколково», главой совета директоров ОАО «РЖД» и помощником российского президента. В 2007–2010 годах занимал пост вице-президента Федерации шахмат России, а с 2010 по 2014 год — председателя наблюдательного совета.

После 24 февраля Дворкович стал одним из немногих российских официальных лиц, кто открыто выступил против спецоперации. В середине марта в интервью изданию Mother Jones Дворкович осудил военные действия на Украине и сказал, что ФИДЕ добивается того, чтобы в России и Беларуси не проводили шахматные турниры, а шахматистам не позволяли представлять эти страны на соревнованиях. ФИДЕ ввела такой запрет.

Позже Дворкович сделал новое заявление, в котором выступил за «крепкий мир и более справедливый порядок, в котором нет места ни нацизму, ни доминированию одних стран над другими».