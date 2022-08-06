Россиянин Александр Винник впервые предстал перед судом в США

Гражданин России Александр Винник, обвиняемый в мошенничестве в интернете, впервые предстал перед судом в США. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на американское министерство юстиции.

Слушание состоялось в федеральном суде в Сан-Франциско, штат Калифорния. Его делом занимается судья Сэлли Ким, говорится в сообщении ведомства.

На подобных слушаниях решаются процедурные вопросы, например, может быть затронута возможность внесения залога. Также, как пишет ТАСС, в ходе такого заседания подозреваемому излагается суть обвинений. После этого стороны начнут знакомиться с материалами дела.

О начале рассмотрения самого дела речь пока не идет. С момента первого появления в суде до начала рассмотрения по существу может пройти несколько недель или даже месяцев.

Накануне, 5 августа, стало известно, что Александра Винника перевезли из Греции в США. Его семья говорит, что экстрадиция произошла с нарушением юридических процедур, а адвокат — что речь может идти «о похищении и насильственном исчезновении человека».

Винника обвиняют в отмывании от 4 до 9 млрд долларов через биржу криптовалют BTC-е, которую он якобы основал (сейчас биржи уже не существует). В США ему может грозить до 50 лет лишения свободы.