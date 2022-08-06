В Мексике произошла перестрелка с полицией. Убиты 13 человек

На оперативную группу полиции штата Сан-Луис-Потоси, Мексика, было совершено вооруженное нападение в муниципалитете Район. В результате были убиты 13 человек, еще двое задержаны, пишет РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

Перестрелка в муниципалитете начала после задержания двух женщин. Они рассказали, что участвовали в тайном захоронении тел, и показали правоохранителям, где находятся останки.

Когда оперативная группа начала искать места захоронения, неизвестные начали ее атаковать, а затем укрылись в одном из домов. Правоохранители провели штурм здания.

В доме были убиты 10 мужчин и три женщины в бронежилетах. Еще два человека в бронежилетах, которые были впоследствие задержаны, находились в автомобиле около дома.

После операции на месте событий нашли 27 автоматов и винтовок калибра 7,62, а также 6 автомобилей, включая пикап с номерами штата Флорида, США.