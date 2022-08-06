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Турция согласилась частично оплачивать газ в рублях

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:57

Власти Турции согласились частично оплачивать российский газ в рублях. Договоренность была достигнута во время переговоров президента Турции Тайипа Эрдогана и российского лидера Владимира Путина, сообщил «Интерфакс».

Вице-премьер РФ Александр Новак отметил, что Россия поставляет ежегодно около 26 млрд кубометров газа в Турцию. «Мы переходим постепенно на оплату в национальной валюте», — сказал он.

«Это действительно новый этап, который открывает новые возможности, в том числе для развития наших денежно-финансовых отношений», — подчеркнул Новак, добавив, что президенты стран уже обсудили сотрудничество в банковско-финансовой сфере.

По словам вице-премьера, Путину и Эрдогану удалось достичь «больших соглашений» в этой области. Политики договорились об упрощении «тех процедур, которые позволяют нашему бизнесу общаться».

«Наши коммерческие компании, наши граждане должны иметь возможность рассчитываться во время туристических поездок и в процессе товарооборота [в национальных валютах]», — пояснил Новак.

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