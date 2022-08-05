Фильм Сета Рогена о черепашках-ниндзя выйдет в августе 2023 года

Фильм будет называться «Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem» («Черепашки-ниндзя: Погром мутантов»). Роген опубликовал новый логотип ленты, отсылающий к стилистике комиксов, по которым она поставлена.

Сет Роген объявил официальное название своего будущего фильма, посвященного приключениям черепашек-ниндзя. Он также рассказал, когда выйдет картина: релиз намечен на 4 августа 2024 года.

Роген выступит продюсером проекта. По его словам, акцент в новой ленте будет сделан на то, что герои являются тинейджерами. Картина будет разработана с использованием CGI-технологий.

Созданием фильма занимаются Point Grey Pictures и Nickelodeon Animation Studio. За дистрибуцию отвечает студия Paramount Pictures.

Режиссером проекта станет Джефф Роу («Митчеллы против машин»). Сценарий напишет Брендан О’Брайен, работавший над комедией «Соседи: На тропе войны». Еще одним продюсером будет Эван Голдберг («SuperПерцы»).

Комикс «Черепашки-ниндзя» появился в 1980-х годах. По нему сняли несколько мультсериалов, а затем, в 1990-х, — франшизу фильмов. В 2014 году Майкл Бэй выпустил еще две картины — они собрали в мировом прокате более 1,2 млрд долларов.