Шоколад Ritter Sport начнут производить в России. Скорее всего, под новым названием

Производство шоколада Ritter Sport для российского рынка будет перенесено в Россию. Об этом сообщает телеграм-канал Mash со ссылкой на инсайдеров.

По данным канала, немецкая компания Alfred Ritter GmbH & Co уже начала вести переговоры с российской ООО «ПК «Аквалайф» об организации производства в России.

Ранее шоколад Ritter Sport ввозили в страну из Германии. Однако на фоне спецоперации и санкций возникло множество проблем с логистикой, из‑за чего и было принято решение перенести производство.

Название шоколада, вероятнее всего, будет изменено. Кроме того, уменьшится линейка вкусов — по крайней мере, на первых этапах. Mash отмечает, что социологическое агентство начало исследование российского рынка шоколада, чтобы выяснить, какие из 56 видов Ritter Sport наиболее востребованы у населения.