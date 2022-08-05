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Сергей Шнуров отрицает, что приезжал на Донбасс

Семён Гудошников
Сегодня в 16:02
Обновлено сегодня в 16:32:

Сергей Шнуров отрицает, что приезжал в ЛНР. В комментарии к посту Болонева в инстаграме (запрещен в РФ) музыкант написал: «Я тебя не знаю, но ты ******. Взял мою старую фотку и ********* [прилепил] к чьей-то фото. Как школьник, ей богу».

Пресс-секретарь «Ленинграда» Дмитрий Гугучкин тоже отрицает, что на опубликованном снимке Шнуров. Музыкант вернулся из отпуска и сейчас находится по работе в Турции, сказал он агентству ТАСС.

«Мы видели, что даже какую‑то фотографию прилепили. Фотошопом может пользоваться даже ребенок в наше время. Как вы помните, группа была в отпуске все последнее время, Сергей был за границей, как всем уже известно. Сейчас у нас корпоративное мероприятие в Турции. Мы сейчас тут по работе. И Сергей физически просто не мог быть ни в России, ни в ЛНР», — заявил представитель артиста.

Телеканал «Настоящее время» (внесен Минюстом в список иноагентов) утверждает, что фотография Шнурова из ЛНР имеет признаки монтажа.

Лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров, актер Георгий Болонев и предприниматель Евгений Пригожин, которого СМИ называют «поваром Путина» и связывают с деятельностью ЧВК «Вагнер», приехали в ЛНР. Об этом говорится в телеграм-канале администрации города Стаханов.

«Неожиданные гости. Лидер группы „Ленинград“ Сергей Шнуров, Евгений Пригожин и актер Георгий Болонев в городе Ирмино ЛНР. Говорят, посетили Музей истории стахановского движения», — сообщили в администрации.

Болонев опубликовал совместное фото. Как уточняет «Фонтанка», троица стоит у памятника стахановскому движению в городе Ирмино — примерно в 40 километрах от Артемовска, где сейчас идут сильные бои.

© Георгий Болонев/«ВКонтакте»

«Нахожусь в прекрасном месте. Готовимся к новому фильму», — подписал фотографию Болонев. Актер известен участием в фильме «Турист» 2021 года, рассказывающем о бойцах частной военной компании в Центрально-Африканской Республике. По информации СМИ, Пригожин был спонсором этой картины.

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