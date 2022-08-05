Сергей Шнуров отрицает, что приезжал на Донбасс

Лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров, актер Георгий Болонев и предприниматель Евгений Пригожин, которого СМИ называют «поваром Путина» и связывают с деятельностью ЧВК «Вагнер», приехали в ЛНР. Об этом говорится в телеграм-канале администрации города Стаханов.

«Неожиданные гости. Лидер группы „Ленинград“ Сергей Шнуров, Евгений Пригожин и актер Георгий Болонев в городе Ирмино ЛНР. Говорят, посетили Музей истории стахановского движения», — сообщили в администрации.

Болонев опубликовал совместное фото. Как уточняет «Фонтанка», троица стоит у памятника стахановскому движению в городе Ирмино — примерно в 40 километрах от Артемовска, где сейчас идут сильные бои.