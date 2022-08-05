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В состав жюри премии «Электронная буква» вошли Юлия Высоцкая, Светлана Сурганова и Любовь Аксенова

Семён Гудошников
Сегодня в 15:26

К составу жюри литературной премии «Электронная буква» присоединились телеведущая и писательница Юлия Высоцкая, музыкант Светлана Сурганова и актриса Любовь Аксенова. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы.

Вместе с Высоцкой выбирать победителя в номинации «Книга года» будут писатели Александр Цыпкин и Вера Богданова, поэтесса и журналистка Ксения Буржская. Лауреата в категории «Голос года» определят вместе с Сургановой и Аксеновой актеры Сергей Чонишвили, Александр Клюквин и Татьяна Шитова, а также создатель студии озвучивания «Кураж-Бамбей» Денис Колесников.

Сбор заявок на участие в премии завершается 9 августа. Подать их можно на сайте проекта.

«Электронная буква» — крупнейшая премия в области электронных и аудиокниг. Проект разработан группой компаний «ЛитРес». Его цель — поддержать диджитал-авторов и чтецов, открыть новые имена в литературе. В этом году премия будет проходить в пятый раз.

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