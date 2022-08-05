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Александра Винника экстрадировали в США. Там ему грозит до 50 лет тюрьмы

Виктория Шанина
Сегодня в 13:19

Россиянина Александра Винника, обвиняемого в мошенничестве в интернете, перевезли из Греции в США. Его экстрадировали с нарушением юридических процедур, пишет РИА «Новости» со ссылкой на его семью.

«Все произошло и было обставлено как похищение. <…> Как только в Афинах приземлился самолет из Франции, его тут же пересадили в частный маленький самолетик, он тут же взлетел и направился в Бостон. Из Бостона его сегодня уже официально на служебном самолете перевозят в Сан-Франциско. Из Бостона Александру дали позвонить маме», — заявил собеседник агентства.

По его словам, «американцы действовали быстро, чтобы избежать длительных разбирательств в Греции». Адвокаты подали жалобы в местный верховный суд (Ареопаг) и высший административный суд (Госсовет). Ранее были направлены два запроса об убежище, они по-прежнему не рассмотрены.

Глава Минюста Греции Костас Циарас в декабре 2019-го принял решение о последовательной экстрадиции Винника. Предполагалось, что его перевезут во Францию, а затем в США и Россию. Согласно греческому законодательству, россиянина не могли сразу отправить из Греции в США.

«Они на это закрыли глаза. Греки опять будут говорить, что не знали, забыли, перепутали, что они сожалеют. Как раньше был документ об экстрадиции с поддельной подписью министра юстиции, а потом выяснилось, что он ничего не подписывал», — сказал источник «РИА» Новости.

Адвокат Винника Зои Константопулу сказала, что речь может идти «о похищении и насильственном исчезновении человека» и «об одном из наиболее вопиющих случаев нарушения международной законности».

Александра Винника арестовали 25 июля 2017 года на греческом полуострове Халкидики по просьбе США. Его обвиняют в отмывании 4 млрд долларов через биржу криптовалют BTC-е, которую он якобы основал. В США Виннику может грозить 55 лет лишения свободы. Также его выдачи требовали Россия и Франция.

Во Франции Винника оправдали по 19 из 20 обвинений, предъявленных местными властями. Его приговорили к пяти годам тюрьмы по американскому обвинению, которое во Франции считается не уголовным преступлением, а проступком.

После истечения пяти лет заключения Александр Винник продолжал оставаться в тюрьме. Его должны были вернуть в Грецию для экстрадиции в США, но ЕСПЧ запретил передавать Винника греческим властям.

В середине июля 2022-го США отозвали из Франции запрос об экстрадиции Винника. Французский адвокат Фредерик Бело заявлял, что таким способом американские власти добились того, чтобы он не только остался в тюрьме, но и был возвращен в Грецию, чтобы оттуда Винника как можно быстрее отправили в Штаты.

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