Уиллем Дефо снимется в фильме Нади Латиф «Человек в моем подвале»

Американский актер Уиллем Дефо, известный по фильмам «Ван Гог: На пороге вечности» и «Последнее искушение Христа», снимется в картине «Человек в моем подвале». Об этом сообщил Deadline.

Ленту поставит режиссер Нади Латиф по мотивам романа Уолтера Мосли. Экранизация станет дебютной работой для кинематографистки. В ней Латиф уделит внимание вопросам расы, власти и идентичности.

В центре сюжета окажется богатый джентельмен Энистон Беннет — его роль исполнит Дефо. Он попытается снять в аренду подвал родового дома некоего Чарльза Блейки. Просьба Беннета создаст сложную динамику между двумя мужчинами.

Чарльза Блейки в фильме сыграет Джонатан Мэйджорс. Он же выступит исполнительным продюсером картины. Финансированием проекта займется компания Heritage Pictures, его разработкой — Tall Street Productions.