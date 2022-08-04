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Кайли Дженнер обвинили в нарушении санитарных норм при выпуске косметики

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:09

Модель и блогера Кайли Дженнер обвинили в нарушении санитарных норм при посещении лаборатории, где производят косметику ее бренда Kylie Cosmetics. Об этом сообщила «Лента.ру».

Дженнер опубликовала на своей странице в инстаграме* фотографии, на которых она демонстрирует процесс создания косметических средств. На снимках инфлюенсер позирует в белом халате — и с распущенными волосами.

Прическа звезды вызвала возмущение у подписчиков. Они заявили, что волосы Дженнер могли попасть в продукты и нарушить технологический процесс. Кроме того, модель не носила на фото перчатки и защитную маску.

Поклонники признались, что после снимков из лаборатории им больше не хочется покупать косметику от Кайли Дженнер. «Нарушается так много правил безопасности», — посетовала одна из комментаторов поста.

Другие подписчики встали на защиту блогера. Они отметили, что, скорее всего, Кайли только провела фотосессию в лаборатории и не участвовала всерьез в создании продуктов. Тем не менее, многие пользователи согласились, что лаборатории не стоило допускать Дженнер на свою территорию без перчаток и сеточки для волос.

«Работа с косметическими производителями (и их лабораториями) — часть моей профессии. У меня очень короткие волосы, и мне никогда не позволяли войти в лабораторию без сетки для волос и перчаток», — заявил бьюти-эксперт Кевин Джеймс Беннетт.

По информации Page Six, помещения, в которых была сфотографирована Кайли Дженнер, не являются лабораторией. Издание утверждает, что модель только участвовала в разработке формул и выбирала цвета косметических средств.

*Instagram — социальная сеть, принадлежащая компании Meta, которая признана в России экстремистской. Ее деятельность на территории страны запрещена.

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