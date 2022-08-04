Вышел первый тизер продолжения «Джокера». Кажется, в фильме все-таки появится Леди Гага

В сети появился первый тизер сиквела «Джокера». Ролик опубликовала Леди Гага в своем твиттере.
В тизере пока нет никаких кадров из предстоящей картины — съемки еще не начались. Зато в нем есть силуэты Хоакина Феникса, который играет главную роль (Артура Флека), и Леди Гаги.
Судя по всему, таким образом Гага подтвердила свое участие в съемках «Джокера-2». Как ранее писал THR, она сыграет роль Харли Квинн. По крайней мере, в ролике тени Феникса и Гаги явно выглядят как пара.
Лента получила название «Джокер: Безумие для двоих». Оно отсылает к французскому медицинскому термину, который описывает психическое расстройство, затронувшее двух или более людей.
Съемки фильма начнутся в декабре. Режиссер — по-прежнему Тодд Филлипс. Премьера запланирована на 4 октября 2024 года.