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Вышел первый тизер продолжения «Джокера». Кажется, в фильме все-таки появится Леди Гага

Виктория Шанина
Сегодня в 20:53

В сети появился первый тизер сиквела «Джокера». Ролик опубликовала Леди Гага в своем твиттере.

В тизере пока нет никаких кадров из предстоящей картины — съемки еще не начались. Зато в нем есть силуэты Хоакина Феникса, который играет главную роль (Артура Флека), и Леди Гаги.

Судя по всему, таким образом Гага подтвердила свое участие в съемках «Джокера-2». Как ранее писал THR, она сыграет роль Харли Квинн. По крайней мере, в ролике тени Феникса и Гаги явно выглядят как пара.

Лента получила название «Джокер: Безумие для двоих». Оно отсылает к французскому медицинскому термину, который описывает психическое расстройство, затронувшее двух или более людей.

Съемки фильма начнутся в декабре. Режиссер — по-прежнему Тодд Филлипс. Премьера запланирована на 4 октября 2024 года.

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