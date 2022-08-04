Вышел первый тизер продолжения «Джокера». Кажется, в фильме все-таки появится Леди Гага

В сети появился первый тизер сиквела «Джокера». Ролик опубликовала Леди Гага в своем твиттере.

В тизере пока нет никаких кадров из предстоящей картины — съемки еще не начались. Зато в нем есть силуэты Хоакина Феникса, который играет главную роль (Артура Флека), и Леди Гаги.

Судя по всему, таким образом Гага подтвердила свое участие в съемках «Джокера-2». Как ранее писал THR, она сыграет роль Харли Квинн. По крайней мере, в ролике тени Феникса и Гаги явно выглядят как пара.