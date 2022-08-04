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VK Play и Бумагогория запустили конкурс для разработчиков игр

Виктория Шанина
Сегодня в 19:17

Игровая площадка VK Play и Бумагогория запустили конкурс для российских разработчиков. Его участники должны создать игру по мотивам бумажного города Бумагогорска.

Победитель с лучшей идеей для игры получит 100 тыс. рублей и возможность претендовать на инвестиции на доработку своего проекта, который впоследствии выпустить. Игра может быть также опубликована в каталоге VK Play.

Оценивать концепции и выбирать лучшую из них будет жюри. В него войдут эксперты из VK Play и мэр Бумагогорска Матвей. Отправить заявку можно на почту mgvc_evaluation@lists.vk.team.

В конкурсе могут участвовать создатели игр как на ПК, так и на мобильные устройства. К рассмотрению принимаются браузерные или клиентские ПК-проекты, free-to-play (допустимо наличие in-app-платежей или рекламной монетизации). Визуальный стиль игры должен быть выполнен в стилистике Бумагогорска.

Бумагогория — страна, которая выросла из бумажного города Бумагогорска, созданного 11-летним нижегородским школьником по имени Матвей. Его старшая сестра завела телеграм-канал, где публикуются главные новости Бумагогории, после чего проект стал популярным в сети. «Афиша Daily» рассказывала про бумажный город тут.

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