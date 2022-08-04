Роспотребнадзор расширил список пляжей в Ленобласти, разрешенных для купания

Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области обновил список мест, пригодных для купания. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
В перечень попал 31 пляж, в частности, Устье и Липово на Финском заливе, пляжи детских лагерей «Буревестник», «Россонь» и «Звездный». Условия на каждом из них соответствуют требованиям Роспотребнадзора.
Вот весь перечень
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В пресс-службе отметили, что на всех пляжах, пригодных для купания, будут следить за соблюдением правил поведения. Их нарушение может повлечь штрафы.
Отмечается, что специалисты Аварийно-спасательной службы в этом году также дежурят на популярных среди жителей и гостей берегах, признанных непригодными для купания.