Роспотребнадзор расширил список пляжей в Ленобласти, разрешенных для купания

Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области обновил список мест, пригодных для купания. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

В перечень попал 31 пляж, в частности, Устье и Липово на Финском заливе, пляжи детских лагерей «Буревестник», «Россонь» и «Звездный». Условия на каждом из них соответствуют требованиям Роспотребнадзора.

Вот весь перечень