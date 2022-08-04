Продюсер Джанет Янг стала новым президентом Американской киноакадемии

Продюсер Джанет Янг сменила директора по кастингу Дэвида Рубина на посту президента Американской академии кинематографических искусств и наук, ежегодно вручающей «Оскар». Он возглавлял организацию с 2019 года, сообщает The Hollywood Reporter.

Янг стала первой азиаткой и четвертой женщиной на этом посту в истории организации. До нее должность президента академии занимали актриса Бетт Дэвис, сценаристка Фэй Канин и специалистка по киномаркетингу Шерил Бун Айзекс.

The Hollywood Reporter отмечает, что, так как должность президента академии не является штатной или оплачиваемой, Янг, предположительно, продолжит работу в качестве главы собственной компании Janet Yang Productions.

«Джанет, известная своими стратегическими способностями, — чрезвычайно преданный делу лидер, с невероятным послужным списком в академии. Она сыграла важную роль в запуске и развитии нескольких инициатив академии, в том числе проектов по интеграции идей равенства, разнообразия и инклюзивности в работу организации», — рассказал генеральный директор академии Билл Крамер.

За свою карьеру Янг поработала в качестве продюсера над такими картинами, как «Южный централ», «Спаситель», «Народ против Ларри Флинта», «Особо тяжкие преступления» и «Вердикт: Суд над МакМартинами».