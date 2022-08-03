«Черноголовка» намерена занять 50% российского рынка безалкогольных напитков

«Черноголовка» планирует заполнить пробелы на рынке безалкогольных напитков, оставленных Coca-Cola и Pepsi, заняв 50% отрасли. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на гендиректора компании Наталию Сахнину.

По ее словам, в этом году «Черноголовка» увеличила свой бизнес более чем в два раза. В следующие два года компания намерена занять 30% рынка, а затем и вовсе стать его лидером.

Объем половины российского рынка безалкогольных напитков составляет около 9 млрд долларов (около 540 млрд рублей по нынешнему курсу), отмечает Сахнина.

В конце 2021 года доля «Черноголовке» на рынке достигла 8,5%. В 2022 году выручка в этой отрасли составит 8,78 млрд долларов, свидетельствуют данные немецкой аналитической компании Statista.

По прогнозам аналитиков, после резкого спада в 2022 году выручка в этой сфере в России ежегодно будет расти на 2,8 млрд долларов (32%). К 2026 году этот показатель может достичь 11,6 млрд.