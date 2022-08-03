перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Боец Конор МакГрегор впервые снимется в кино. Он сыграет в ремейке «Дома у дороги» 22:36
«Черноголовка» намерена занять 50% российского рынка безалкогольных напитков 21:57
Эвелина Бледанс откроет в Москве инклюзивный театр 21:55
Крупный пожар на складе Ozon, треклист нового сборника Эминема и другие новости дня
20:35 дайджест
Фильм Оливера Стоуна о группе The Doors выйдет на экраны в России 25 августа 19:59
В храме Христа Спасителя пройдет концерт «Хит-парад СССР» 19:29
В России появятся магазины duty free для дипломатов и сотрудников международных организаций 18:53
«Профсоюз журналистов» оштрафовали на полмиллиона рублей за дискредитацию армии 18:08
Dmitry Rodionov/Unsplash
Huawei остановила работу своего интернет-магазина Vmall в России 18:00
В Нагорном Карабахе ввели частичную мобилизацию 17:32
Съемки пятого сезона «Фарго» начнутся осенью 17:29
В «Москвариуме» на ВДНХ пройдет подводная вечеринка. В программе — концерт группы «Банд’Эрос» 17:12
«ДДТ» выпустила клип «Не с вами» — о протестном молодом поколении и его конфликте с отцами 17:05
Dan Garcia/flickr
Эминем опубликовал треклист альбома «Curtain Call 2». В нем песни с Бейонсе, Dr. Dre и 50 Cent 16:37
Швейцария присоединилась к антироссийским санкциям ЕС, включая эмбарго на поставки золота 16:12
BTS выпустят кулинарную книгу c личными рецептами 16:00
«Пока речи о сожжении не идет»: уральские «эсеры» купили сотни книг с ЛГБТ-героями и передали их РПЦ 15:44
Нэнси Пелоси покинула Тайвань. Китай намерен принять решительные меры в ответ на ее визит 14:53
«Тануки»/«ВКонтакте»
Суд обязал основателя «Мужского государства»* возместить ущерб сети «Тануки» от травли 14:32
На «Госуслугах» стартовал прием заявок от ИТ-специалистов на отсрочку в осенний призыв 14:05

«Черноголовка» намерена занять 50% российского рынка безалкогольных напитков

Виктория Шанина
Сегодня в 21:57

«Черноголовка» планирует заполнить пробелы на рынке безалкогольных напитков, оставленных Coca-Cola и Pepsi, заняв 50% отрасли. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на гендиректора компании Наталию Сахнину.

По ее словам, в этом году «Черноголовка» увеличила свой бизнес более чем в два раза. В следующие два года компания намерена занять 30% рынка, а затем и вовсе стать его лидером.

Объем половины российского рынка безалкогольных напитков составляет около 9 млрд долларов (около 540 млрд рублей по нынешнему курсу), отмечает Сахнина.

В конце 2021 года доля «Черноголовке» на рынке достигла 8,5%. В 2022 году выручка в этой отрасли составит 8,78 млрд долларов, свидетельствуют данные немецкой аналитической компании Statista.

По прогнозам аналитиков, после резкого спада в 2022 году выручка в этой сфере в России ежегодно будет расти на 2,8 млрд долларов (32%). К 2026 году этот показатель может достичь 11,6 млрд.

События недели на afisha.ru
мюзикл
Три товарища
Мюзикл по мотивам романа Ремарка
рок
«Nautilus Pompilius. 40 лет»: Вячеслав Бутусов
Заслуженный декадент отечественного рока
мультфильм
Пес-самурай и город кошек
Собака мечтает стать самураем в мультфильме от режиссера «Короля льва»
рок
«Звери»
Герои романтического поп-рока нулевых
мультфильм
Большое путешествие
Анимационное путешествие в Китай
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Coca-Cola
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить